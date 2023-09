Es ist sicher eine der ungewöhnlichsten Baustellen in Linz. Seit rund einem Jahr wird das ehemalige Kapuzinerkloster samt Kirche in ein Bürogebäude verwandelt, das 300 Mitarbeitern einen modernen Arbeitsplatz bieten soll. Rund 50 Bauarbeiter stemmen, schrauben und hämmern aktuell an dem geschichtsträchtigen Ort, 400 Jahre sind Kloster und Kirche alt.