Einbruchserie von 35 Diebstählen in der PlusCity aufgeklärt

Einbruchserie in der Plus City geklärt

Im Februar und März dieses Jahres schlich sich ein 15-jähriger Rumäne zumindest viermal, einmal in Begleitung eines 21-jährigen Linzers, nachts in das Einkaufszentrum PlusCity in Pasching.

Gemeinsam durchsuchten sie frei zugängliche Gastronomiebetriebe, wo sie Lebensmittel und Getränke sowie Handys, Ladekabel und Bargeld erbeuteten. Auch ein Handyzubehörstand wurde geplündert und Inventar demoliert. Es entstand Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper