"Ein zu teurer Schritt zur Mobilitätswende"

Es ist der Antrag L15 in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, in dem Gemeinderat Clemens Brandstetter (Wandel) vorschlägt, dass Busse und Straßenbahnen nach 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen nicht im 30-Minuten-Intervall, sondern alle 15 Minuten oder besser noch alle 7,5 Minuten verkehren. Brandstetter verweist hier auf Wien und argumentiert damit, dass es aufgrund von langen Wartezeiten, schlechten Anschlüssen und komplizierten Linienführungen zu der absurden Situation komme, dass man "in der Linzer Innenstadt oft schneller zu Fuß ans Ziel gelangt, als auf den nächsten Bis oder die Straßenbahn zu warten. Nur ein gutes öffentliches Verkehrsangebot würde die Basis bilden, um die notwendige Mobilitätswende zu schaffen, so Brandstetter in seinem Antrag.

Mit der Zustimmung dürfte es schwierig werden. Denn SP-Gemeinderat Florian Koppler spricht von einer wirtschaftlich nicht tragbaren Forderung, die zudem am Bedarf der Kunden vorbeigehen würden. "Das Fahrgastaufkommen beträgt an Samstagen rund 54 Prozent, an Sonn- und Feiertagen nicht einmal 30 Prozent“, argumentiert Koppler, der auch Aufsichtsratsmitglied der Linz Linien ist. Das geringe Fahrgastaufkommen würde die Mehrkosten für die Linz AG in der Höhe von 12,1 Millionen Euro keineswegs gerechtfertigen. „Hochgerechnet ergibt sich aus dem Antrag nämlich ein Mehr von rund 115.000 Einsatzstunden, welche eine Neuanstellung von 74 Fahrern bedeuten würde." Schon jetzt seien 40 Millionen Euro jährlich als Zuschuss für den Betrieb der Linz Linien notwendig, so Koppler weiter.

Ebenfalls nicht zustimmen wird die SP-Fraktion dem Antrag der KPÖ, die gegen die Verteuerung der Monatskarte für Aktivpass-Inhaber ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper