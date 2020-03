Coronavirus bremst öffentlichen Verkehr noch nicht

Laut Fahrplan fahren derzeit die öffentlichen Verkehrsmittel in Linz und das soll vorerst einmal auch so bleiben. Denn die Linz AG Linien seien dazu verpflichtet, den öffentlichen Verkehr aufrecht zu erhalten.

Inwieweit sich die Schulschließungen auf das Angebot bzw. den Fahrplan auswirken, wird sich zeigen. Das Unternehmen behält sich jedenfalls vor, Anpassungen im Fahrplan vorzunehmen. Das könnte zum Beispiel die Einstellung der sogenannten Verstärkerfahrten für Schüler betreffen.

Für Fälle wie die Coronavirus-Pandemie ist bei den Linz AG Linien ein genauer Maßnahmenplan vorgesehen. Damit könne auf die Entwicklung der Lage reagiert werden. Die entsprechenden Notfallpläne könnten rasch umgesetzt werden, heißt es seitens der Unternehmensleitung.



Derzeit sind Präventivmaßnahmen schon wirksam. So werden die Fahrzeuge bereits seit Tagen verstärkt gereinigt. Zudem werden Haltestangen in den Fahrzeugen regelmäßig desinfiziert.

Geprüft wurde auch das automatische Öffnen der Türen durch den jeweiligen Fahrer in den Haltestellen. Damit entfällt das Betätigen des Druckknopfs. Diese vorbeugende Maßnahmen wird ab morgen, Freitag, testweise an den frequenzstarken Wochentagen zwischen 6 und 18 Uhr in allen Straßenbahnen getestet.

Die Fahrgäste werden regelmäßig über mögliche Neuerungen informiert. Zudem appellierten die Linz AG Linien alle Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel, achtsam im Umgang miteinander zu sein und die Hygiene-Empfehlungen einzuhalten.