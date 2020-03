Corona: Tanzschule Horn setzt Kurse aus

Die Familie Horn sei sich als Tanzschulbetreiber seiner Verantwortung bewusst, beginnt ein Schreiben an alle Kunden. Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklungen und basierend auf den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums sieht sich der Familienbetrieb gezwungen, „temporäre Maßnahmen“ zu setzen. Diese würden sich direkt auf die Tanzkurse und den Schulbetrieb auswirken.

Ab sofort werden in der Danceschool Horn sämtliche Tanzeinheiten und -veranstaltungen ausgesetzt. Das betrifft auch die für 13. und 14. März angesetzten Dancenights.

„Wie lange diese Maßnahmen nötig sein werden, können wir bisher nicht sagen“, so Michael Horn. Man werde die Entwicklungen genau beobachten und über die Homepage über das weitere Vorgehen informieren.

Wichtig ist dem Tanzschulbetreiber, dass diese Schritten nichts mit Vorkommnissen in oder im Umfeld der Danceschool Horn zu tun haben. „Wir empfinden es in Zeiten wie diesen als wichtig und unumgänglich, solidarisch, vorsichtig und vorausschauend zu handeln. Eine Überzeugung, die uns zu einem der schwersten Schritte in unserer Tanzschulgeschichte zwingt“, so Horn weiter.

Das Tanzen sei ein Hobby, das vom Körperkontakt, der Nähe zueinander und dem gegenseitigen Vertrauen lebe. Das könne aufgrund der aktuellen Situation nicht wie gewünscht erlebt werden, weshalb die Danceschool Horn die Kurse aussetzt.