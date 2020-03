Brückenbögen sind bald sichtbar

Ende der Woche sind zwei weitere der sechs Gussknoten angeliefert und eingehoben worden. Diese Knoten bilden das zentrale Element der Brückenbögen und sollen die Lasten bzw. das Gewicht der Brücke auf die Brückenpfeiler ableiten.

Knapp die Hälfte der gesamten Stahlmenge für die Konstruktion ist jetzt am Donauufer in Linz. Offen ist, wie sich die Coronakrise auf die weitere Zulieferung und die Zeitpläne auswirkt. Insbesondere die Grenzschließungen in Richtung Ungarn und Slowakei könnten die Lieferkette beeinträchtigen.

