Brand durch E-Scooter: 37 Bewohner aus Haus in Traun gerettet

Am Samstagmorgen wurden die Feuerwehr Traun und die Betriebsfeuerwehr Franz Feuerstein zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Gegen 7:15 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte in die Trauner Flötzerstraße alarmiert. Ausgegangen war der Brand offenbar vom Balkon einer Wohnung. Dort hatte der Besitzer eine Zigarette geraucht. "Plötzlich knallte es zwei Mal laut und der Akku des E-Scooters geriet in Brand", berichtet die Polizei. Der Wohnungseigentümer versuchte das Feuer noch mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was jedoch misslang.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand die Erdgeschoss-Wohnung bereits in Vollbrand. Als der erste Atemschutztrupp das Gebäude betrat, schlugen Flammen aus der Brandwohnung entgegen. Im Stiegenhaus hatte es so stark geraucht, dass die Bewohner zunächst in ihren Wohnung festsaßen. Nach und nach konnten sie von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden.

Hund bei Brand getötet

Im Verlauf des Einsatzes mussten 37 Personen evakuiert und ein Hund gerettet werden, während ein zweiter Hund nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden konnte. Vier der 37 Personen wurden ins Krankenhaus gebracht: der Wohnungseigentümer, seine Ehefrau sowie zwei ältere Damen. Das Gebäude ist vorübergehend unbewohnbar. "Die Bewohner wurden in Ersatzquartieren untergebracht", teilte die Landespolizeidirektion am Samstagnachmittag mit.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / AMATO GABRIEL

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper