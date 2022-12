Bau des Ebelsberger Hallenbads verzögert sich

So soll das Hallenbad in Ebelsberg einmal aussehen.

Die Entscheidung ist bereits im Oktober im Aufsichtsrat der Linz AG gefallen: Der Bau des neuen Hallenbads in Ebelsberg wird sich um Jahre verschieben. Grund sind die geplanten und durch den Krieg in der Ukraine vorgezogenen Investitionen der Linz AG in die Energiewende. "Alles zusammen geht sich nicht aus", heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Eröffnung für 2026 geplant

Ursprünglich war geplant, den Bau bis zum Jahr 2026 fertigzustellen. 26 Millionen Euro wurden 2020 dafür veranschlagt. Wie lange die Ebelsberger nun auf ihr Hallenbad warten müssen, ist noch nicht klar.

