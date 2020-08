Ausgebremst: Start des Radverleihs in Linz offen

Im Frühjahr 2020 hätten sie bereits in Linz stehen sollen, doch dann kam Corona: Die Pandemie und ihre Folgeerscheinungen haben den Radverleih in Linz mit seinen 400 Rädern ausgebremst. Denn wann der Verleih in der Landeshauptstadt starten kann, sei immer noch ungewiss, so Alfred Stadler, Geschäftsführer des Gutenberg-Werberings, der eigens für den Fahrradverleih die City Linz Bike GmbH gegründet hat.

Noch immer sind nicht alle Komponenten für die Fahrräder aus den verschiedenen Ländern eingetroffen: "Durch die Corona-Krise sind die Lieferketten löchrig geworden, das verzögert alles immens." Klar sei aber, dass der Verleih "so schnell wie möglich" anlaufen soll, so Stadler, der im Optimalfall von einem Start "sogar noch heuer" spricht. Spätestens aber im Frühjahr 2021 soll es so weit sein.

An den bereits bekannten Eckdaten des Projektes habe sich indes nichts geändert, sagt Stadler auf OÖNachrichten-Anfrage. Die 400 Leih-Fahrräder sollen demnach auf 40 Standorte in der Innenstadt (etwa am Hauptbahnhof oder an der Unteren Donaulände) verteilt werden. Entliehen werden können sie via App.

Wie viel eine Fahrt kosten soll, ist noch nicht bekannt. Die Stadt Linz kostet das Projekt, wie berichtet, jedenfalls nichts, denn der Radverleih finanziert sich vorrangig durch Werbeeinnahmen. So werden Lenker, Fahrradkörbe und Kotflügel ebenso mit Werbung versehen wie die Verleihstationen.

Artikel von Julia Popovsky