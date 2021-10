Ansfeldner Noch-Stadtchef geht in Polit-Pension

ANSFELDEN. Am Stichwahl-Sonntag war der Ansfeldner Noch-Bürgermeister Manfred Baumberger (Bild) nach der Wahlniederlage gegen Vizebürgermeister Christian Partoll (FP) noch fest davon überzeugt, dass er der Stadtpolitik erhalten bleiben wird. Nun hört sich das ganz anders an. So kündigt Baumberger im OÖN-Gespräch seinen Polit-Rückzug an, wann dieser erfolgen wird, ist noch offen. Seinen Schwenk begründet der 58-Jährige damit, dass er einem Neuanfang der Partei nicht im Wege stehen wolle. Er will nun einmal einen Urlaub antreten und sich dann überlegen, wie es beruflich weitergeht.