Als der Linzer Bürgermeister einen "nagelneuen Monsterkran" ruinierte

Der damalige Bürgermeister Franz Hillinger sollte das zweieinhalb Millionen Schilling teure Fahrzeug in Betrieb setzen, dabei passierte ein Missgeschick: Nach der zu schwungvollen Inbetriebnahme sprang ein Seil aus der Führung. Der Kran musste direkt nach dem Festakt in die Werkstatt gebracht werden. Der Bürgermeister dürfte zuvor nicht ordentlich eingeschult worden sein, berichteten die OÖN am 7. März 1973. Für den Patzer durfte sich der „Amateurfeuerwehrmann“ Hillinger einiges an Spott von seinen Kollegen im Stadtsenat anhören.

