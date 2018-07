Fünf Einbruchsdiebstähle geklärt - zwei Täter ausgeforscht

LINZ. Durch die umfangreiche Ermittlungen der Polizeibeamten konnten insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle in vier Schulen und einer Krabbelstube geklärt werden.

Einbruchsserie wurde geklärt Bild: DMITRI MARUTA

Bereits im Dezember des Vorjahres brachen Unbekannte in Haid in zwei Schulgebäude ein. Die Täter zerstörten dort dabei Getränkeautomaten und Inventar. Im Zuge der nachfolgenden Spurenauswertung konnten zwei Männer im Alter von 20 und 33 Jahren ausgeforscht werden. Den beiden Rumänen konnten daraufhin noch drei weitere Diebstähle in Asten, Linz-Ebelsberg und Neunkirchen nachgewiesen werden.

Hoher Sachschaden

Bei den fünf geklärten Einbruchsdiebstählen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von Euro 17.300 Euro.



Kommentare anzeigen »

1 Kommentar mercedescabrio (4991) 25.07.2018 12:29 Uhr werte o.ö. Nachrichten online Redaktion. in letzter zeit sind immer mehr Themen und berichte nimmer kommentierbar. sie verweisen auf Twitter und Facebook. grad heute wieder beim raub auf der donaulände, haben sie die kommentarfunktion nach dem einige ihnen nicht genehme postings aufgehoben. ist das die so hochgelobte Meinungsfreiheit? von wem bekommen sie die presseförderung? von den ngo,s oder vom Steuerzahler. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema