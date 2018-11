Der Aussichtsturm am "besten Standort von Linz"

LINZ. Positive Reaktionen auf OÖN-Bericht über touristische Pläne von ukrainischem Investor auf dem Donauufer.

So sehen die Planungen für den Aussichtsturm in Linz im Detail aus: Eingestiegen wird am Boden, von wo sich die Plattform in „Kugelform“ dann in die Höhe bewegt und den Rundblick ermöglichen soll. Bild: privat

Er braucht verhältnismäßig wenig Platz – 25 mal 25 Meter – und wäre am Ufer der Donau mit Sicherheit eine touristische Bereicherung für die Stadt Linz. Der Grundtenor zu den Plänen eines ukrainischen Geschäftsmannes, neben dem Lentos einen Aussichtsturm zu errichten (die OÖNachrichten haben gestern exklusiv darüber berichtet), ist durchaus positiv. Auch wenn es noch verfrüht wäre, das Projekt bereits als beschlossene Sache zu sehen, so stehen die Zeichen auf eine Realisierung dennoch gut.

Stadtrat Markus Hein (FP) gefällt die Idee. "Ich halte das Projekt für unterstützenswert." Was den angedachten Standort nahe dem Lentos, direkt vor der Schiffsanlegestelle, betrifft, so sieht Hein keine großen Probleme, was die Flächenwidmung für das touristische Projekt angeht. "Es geht jetzt darum, zu schauen, was rechtlich an diesem Standort möglich ist", sagte Hein. So handle es sich hier um ein Retentionsgebiet.

Der Aussichtsturm in Linz wird mit Sicherheit aber nicht so aussehen wie jener, den der Ukrainer im Wiener Prater realisiert und der zu Weihnachten eröffnet wird. Was laut einer OÖN-Leserin "eher an den Urfahrmarkt erinnert", wird in Linz eine Art Plattform werden, in die man am Boden einsteigt und die sich dann in die Höhe bewegt, um von dort einen Blick über die Stadt zu ermöglichen.

"Bester Standort von Linz"

Gerhard Buchberger, Projektmanager bei Business Upper Austria, der Standortagentur des Landes, war erstaunt und begeistert davon, auf welche offenen Ohren das Projekt in Linz gestoßen ist. "Der Standort ist der beste von Linz und bietet dem Investor wirklich die Möglichkeit, das vorhandene Potential auszuschöpfen", sagte Buchberger im OÖN-Gespräch.

Drei bis fünf Millionen Euro will der ukrainische Geschäftsmann in die Linzer Attraktion investieren. Was die Fahrpreisgestaltung betrifft, so soll sich diese zwischen fünf und zehn Euro bewegen.

Ursprünglich war auch überlegt worden, die Aussichtsplattform in den "Höhenrausch" im Kulturquartier in der Innenstadt zu integrieren. Davon war man aber nach den Worten von Buchberger schnell abgegangen. An der Donau sei man in unmittelbarer Nähe zu den in Linz ankommenden Schiffstouristen. Zudem solle ein Ganzjahresbetrieb angeboten werden, was beim "Höhenrausch" nicht möglich gewesen wäre. Im Sommer werde die neue Attraktion für Linz gekühlt, im Winter beheizt.

Der private Investor wird in der Landeshauptstadt zwölf Mitarbeiter beschäftigen. Sechs werden für den technischen Betrieb notwendig sein, sechs für den Bistrobetrieb, der bei der Aussichtsplattform dabei sein soll.

Wären die notwendigen Widmungsfragen bis Sommer erledigt, könnte man bereits zu Weihnachten mit der neuen Attraktion Linz von oben sehen, glaubt Buchberger.

