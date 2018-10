Auto nutzen statt besitzen: Linz bekommt ein Carsharing-System

LINZ. Linz AG beginnt Mitte 2019 mit dem Aufbau nach Vorbild Graz – Neun Standorte geplant.

Wie in Graz, wo es bereits fünf Standorte gibt, soll "tim" auch in Linz Öffis und Autoverkehr verbinden. Bild: Graz Holding

Im kommenden Jahr wird "tim" in Linz Einzug halten. Die Abkürzung steht für "täglich intelligent mobil", dahinter versteckt sich ein Carsharing-Konzept. Entwickelt wurde es in Graz, wo es bereits 2016 umgesetzt wurde. Nun soll es auch in Linz aufgebaut werden, wie die Linz AG und die Stadt Linz gestern bekanntgaben.

Und so funktioniert das System: An sogenannten multimodalen Knoten stehen Leihautos zur Verfügung. Auf diese können die Nutzer von den öffentlichen Verkehrsmitteln oder vom Fahrrad umsteigen. "Mit den Öffis ist nicht jedes Ziel im Stadtgebiet gut erreichbar", erklärt Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FP) die Idee hinter dem Konzept. "Die Leihwagen sollen eine Alternative zum Zweitauto bieten."

Die Standorte befinden sich in der Nähe von Öffi-Stationen. Dort stehen jeweils zwei E-Autos, zwei Autos mit Verbrennungsmotoren und ein Leihwagen für längere Fahrten zur Verfügung. Zusätzlich gibt es E-Ladestationen und Fahrradabstellplätze.

Drei Millionen Euro Investition

"Zunächst sollen von Mitte 2019 bis Ende 2020 fünf Knoten eingerichtet werden", sagt Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner. Diese befinden sich am Hauptplatz, beim Linz AG Center in der Wiener Straße, bei der Uni, der Grünen Mitte und der Tabakfabrik. Bis Ende 2021 sollen vier weitere Punkte dazukommen, die allerdings noch nicht feststehen.

Die Kunden melden sich bei der Linz AG an und bezahlen eine monatliche Grundgebühr. "Wie bei einem Handyvertrag", erklärt Albert Waldhör, Geschäftsführer der Linz AG Linien. Bucht man ein Auto, fällt eine Leihgebühr an. Die Linzer Tarife stehen noch nicht fest, in Graz beträgt die Grundgebühr sieben Euro, die Leihgebühr ab vier Euro pro Stunde.

Die Autos sind an eine bestimmte Station gebunden, sie müssen also dorthin zurückgebracht werden, wo sie ausgeliehen wurden. Buchen kann man sie via Computer oder App, indem man sich in einen Online-Kalender einträgt.

Insgesamt drei Millionen Euro will die Linz AG in den Aufbau der ersten neun Standorte investieren. "Darin ist das gesamte Projekt, inklusive Fuhrpark, Ladestellen etc., enthalten", sagt Rinner. Vom Verkehrsministerium gibt es eine Förderzusage in der Höhe von 1,1 Millionen Euro für Linz, sagt Rinner: "Es ist ein zeitgemäßes System, das eine Form von alternativer Mobilität bieten soll."

1 Kommentar simi47777 (1332) 25.10.2018 06:18 Uhr Gute Idee.

FixBindung an eine gewisse Station würde ich situativ aufheben:

In der Früh zeigt sich eine tendenzielle Fahrtrichtung.

Am Abend ergibt sich eine andere Richtung.



Die Nichtbindung sollte auch durch den Preis gesteuert werden. Wer Rückgabestationen anfährt, wo grosser Ausleihbedarf besteht sollte weniger bezahlen müssen.

