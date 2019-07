47-Jähriger beging mehrere Ladendiebstähle - Anzeige

Der rumänische Staatsbürger beging am Freitag Vormittag gemeinsam mit seiner 22-jährigen Tochter in einem Geschäft in Enns einen Ladendiebstahl. Beim Verlassen des Geschäftes löste die Diebstahlsicherung aus. Die Verdächtigen flüchteten mit ihrem Pkw, konnten aber im Rahmen einer sofortigen Fahndung in Asten angehalten und kontrolliert werden.

Im Zuge der Erhebungen wurde bekannt, dass der 47-Jährige verdächtig ist, in den vergangenen neun Tagen sieben weitere Ladendiebstähle begangen zu haben. Entweder im gemeinsamen Zusammenwirken mit seiner Tochter oder einer bislang unbekannten weiblichen Täterin. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurden Vater und Tochter auf freiem Fuß angezeigt.

