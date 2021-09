4500 Grippe-Dosen für Linz

Die Grippe-Saison steht vor der Tür, schon jetzt steigen die Zahlen der Verkühlten nahezu täglich. Weshalb auch die Stadt Linz vorgebaut hat: 4500 Dosen mit Grippe-Impfstoff wurden bereits ins Rathaus geliefert. "Wir beginnen am 27. Oktober mit den Impfungen", bestätigt FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml, der ergänzt: "Mir ist wichtig, dass wir jedem Impfinteressierten das Angebot für die Grippe-Vorsorge machen können. Sollte der Bedarf größer werden, können wir jederzeit noch weiteren Impfstoff beschaffen."

Die Kosten für die Impfung betragen 15 Euro. Im vergangenen Jahr wurde die Grippeimpfung allen über 65-Jährigen sowie Besitzern eines Aktivpasses kostenlos angeboten. "Ich bin dafür, dass wir das auch heuer so handhaben. Aber darüber muss ich erst noch mit Bürgermeister Klaus Luger (SP, Anm.) verhandeln", so Raml. Das wird wohl aber erst nach der Stichwahl um den Stadtchef-Sessel am 10. Oktober möglich sein.

Verhandelt wird derzeit auch darüber, ob im Neuen Rathaus im Winter auch Corona-Impfungen durchgeführt werden können. "Wir müssen ein etwaiges Angebot noch mit Land, Krisenstab und Bund abstimmen. Das hängt auch von den Prognosen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, ab. Die Gespräche laufen derzeit", sagt Raml, der betont, dass Linz ja bereits Erfahrung mit der "Doppelspritze" habe, schließlich wurden im Frühjahr auch FSME- und Corona-Impfungen parallel in zwei Impfstraßen im großen Festsaal des Neuen Rathauses angeboten.