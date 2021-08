23-Jährige rutschte mit Auto über steile Böschung

Laut Polizei wollte eine 23-jährige Linzerin gegen 23.20 Uhr von der Gerersdorfer Straße nach links in die Marchtrenker Straße einbiegen. Dabei rutschte der Pkw über eine steil abfallende Böschung in die Wiese. Die junge Lenkerin wurde verletzt in das Kepler Klinikum nach Linz gebracht.

Am selben Abend ist auch in Haag am Hausruck ein Autofahrer auf der regennassen Straße verunglückt: