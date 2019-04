10-Jähriger stieg unbemerkt in Zug und fuhr nach Linz

LINZ. Ein 10-jähriger Bub stieg am Samstag unbemerkt in Wien-Hütteldorf in einen Zug. Am Linzer Hauptbahnhof wurde der Ausreißer von Polizisten aufgegabelt und später in die Akutambulanz des Linzer MedCampus IV gebracht. Erst einige Stunden später konnten die Eltern des 10-Jährigen gefunden werden.

Symbolbild Bild: VOLKER WEIHBOLD

Um kurz vor 10 Uhr wurden Polizisten auf den Linzer Hauptbahnhof gerufen, um einen 10-jährigen Buben abzuholen, der alleine mit dem Zug unterwegs war. Laut Angaben von Fahrgästen stieg das Kind in Wien-Hütteldorf alleine in den Zug. Es hatte keine Dokumente bei sich und sprach weder mit den Fahrgästen noch dem Zugpersonal. Die Polizei gabelte den Buben am Linzer Hauptbahnhof auf und nahm ihn zunächst mit auf die Polizeiinspektion. Später wurde er auf Anordnung der Jugendwohlfahrt in die Akutambulanz des MedCampus IV gebracht.

In Wien lag zu diesem Zeitpunkt noch keine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei vor. Erst um zwölf Uhr konnten die Eltern des Buben gefunden werden. Der Vater teilte der Polizei mit, dass er mit seinem Sohn am Bahnhof in Wien-Hütteldorf unterwegs war, als dieser unbemerkt in einen haltenden Zug einstieg und nicht mehr auffindbar war. Bereits am Nachmittag konnte der 10-Jährige wieder an den Vater übergeben werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema