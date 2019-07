Linz: Tschetschene schlug mit Regenschirm auf Efgani Dönmez ein

Die Polizei berichtete bereits am Montag in der Früh von dem Vorfall, ohne aber die Identität des Opfers bekannt zu geben. Erst als zu Mittag die Türkische Kulturgemeinde Dönmez via Presseaussendung gute Besserung wünschte, wurde offiziell bekannt, dass es sich bei dem angegriffenen Mann um den Politiker handelte.

Der 42-jährige Linzer war mit seiner Tochter noch mit dem Rad unterwegs, um die Elfjährige auf die bevorstehende Radprüfung vorzubereiten. Im Bereich des Volksgartens sei plötzlich ein Mann von einem Auto vorgesprungen. „Es war schon dämmrig, meine Tochter ist dicht hinter mir gefahren. Der Mann hat meine Tochter angespuckt und mich dann mit dem Umbringen bedroht“, sagt Dönmez im Telefonat mit den OÖN. „Halt die Schnauze! Ich stech‘ dich ab“, soll der 23-Jährige aus Tschetschenien gedroht haben. Daraufhin habe der Angreifer eine Hand in seine Jackentasche gegeben. „Ich habe ihn aufgefordert, seine Hand zu zeigen, weil ich vermutet habe, dass der Mann eine Waffe bei sich hat“, schildert Dönmez.

Er habe den Mann von seiner Tochter weggedrängt, um sie aus dem Gefahrenbereich zu bringen. „Als sie weit genug weg war, habe ich mein Klappmesser rausgenommen“, sagt der Nationalratsabgeordnete. Er müsse bewaffnet unterwegs sein, so Dönmez. „Das gehört zu meiner Art von Politik, die ich mache, gegen Erdogan, gegen den Islamismus. Ich hatte auch schon temporär Polizeischutz.“

Der Tschetschene eilte daraufhin in ein angrenzendes Wettlokal und tauchte dann mit einem Regenschirm wieder auf. „Damit hat der Mann auf mich eingeschlagen. Ich habe abgeblockt, sodass ich am linken Arm verletzt wurde, der kleine Finger wurde angeknackst“, berichtet der 42-Jährige. Dass es sich um einen gezielten Anschlag auf ihn handelte, glaubt der Politiker nicht. „Ich glaube nicht, dass er wusste, wer ich war. Das hätte jedem anderen auch passieren können.“ Seine Tochter habe einen Schock erlitten und die ganze Nacht durchgeweint, so Dönmez.

Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Polizeisprecher David Furtner bestätigte den Vorfall. Die Schilderungen des Opfers und des Verdächtigen würden sich aber teilweise widersprechen. Die Ermittlungen der Linzer Polizei seien im Laufen.

Efgani Dönmez war früher Bundesratsmitglied für die Grünen, wechselte dann zur ÖVP, mit der er in den Nationalrat einzog. Nach einem anrüchigen Tweet wurde Dönmez aus dem VP-Klub ausgeschlossen. Seither ist er ein „wilder“ Abgeordneter.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.