Land prüft Schutzmasken-Freigabe

Die Schutzausrüstung wird knapp: Niedergelassene Ärzte sowie Spitalsärzte klagen, dass Atemmasken, Schutzbrillen oder auch Schutzanzüge mittlerweile Mangelware seien. Umso unverständlicher ist für viele, dass das Land Oberösterreich in Feldkirchen rund 40.000 Schutzmasken bunkert, die 2006 wegen der Vogelgrippe angekauft worden waren. Nach dem OÖN-Bericht darüber kam am Mittwoch Bewegung in die Sache. Landeshauptmann Thomas Stelzer und die für Gesundheit zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) gaben bekannt, dass die 40.000 FFP1-Masken aus Feldkirchen aktuell vom Amt für Wehrtechnik in Wien auf ihre Tauglichkeit geprüft würden.

Sobald das Ergebnis vorliege, werde die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung entscheiden, an wen die Masken ausgegeben werden. Vorrangig würden Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Alten- und Pflegeheime zum Zug kommen.

Schon 251.000 Stück ausgegeben

"Wir erwarten uns rasch Klarheit, ob bestehende Schutzmaskenkontingente tauglich sind und wann sie ausgegeben werden können", sagten Stelzer und Haberlander. Insgesamt, so die beiden Politiker, seien bereits am Freitag der Vorwoche 251.000 Schutzmasken aus Lagerbeständen vornehmlich an Spitäler, aber auch an Bezirkshauptmannschaften sowie die Ärztekammer übergeben worden. Aufgrund der teils unterschiedlichen Lagerung müsse man die Schutzmasken jedenfalls prüfen.

Einen Zwischenerfolg gab es gestern an anderer Front. Deutschland hat erste Ausfuhrgenehmigungen für medizinische Schutzausrüstung erteilt. Erste Lkw seien damit auf dem Weg nach Österreich, teilte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) mit.

Laut Ministerium handelt es sich bei dem nun freigegebenen Material großteils um nicht in Deutschland produzierte, dort aber gelagerte Schutzausrüstung, die für die Ausfuhr nach Österreich gesperrt worden war. Es gehe um eine "essenzielle Menge" an Handschuhen sowie Schutzkleidung für Spitäler.

Schramböck sprach von einem "ersten sehr wichtigen Erfolg", es bedürfe aber weiterer Schritte. "Ich erwarte mir jetzt von Deutschland, dass in Kürze die gesamte Exportkontrolle für Schutzausrüstung aufgehoben wird und Exporte nach Österreich rasch möglich sein werden."

