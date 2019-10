Kuh ging im Stall auf Bäuerin los: 72-jährige Innviertlerin tot

Tödliche Verletzungen erlitt eine 72-jährige Frau am Samstagmorgen bei der Stallarbeit. Die pensionierte Landwirtin war um fünf Uhr früh damit beschäftigt, die Rinder im Stall zu versorgen. Dabei stieß eine Kuh offenbar drei Mal mit dem Kopf heftig gegen den Brust- und Bauchbereich der Frau.

Ungeachtet ihrer schweren Verletzungen konnte sich die 72-Jährige noch auf einen Futtersack im Stall setzen. Dort fand sie wenig später ihr Sohn. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein und beschrieb ihrem Sohn den Angriff durch das Tier. Sie klagte dabei auch über starke Schmerzen, weshalb der Mann die Rettung alarmierte, die seine Mutter umgehend in das Klinikum nach Passau zur Behandlung brachte. Dort konnten die Ärzte jedoch das Leben der Frau nicht mehr retten. Die Innviertlerin erlag noch am Samstagvormittag ihren zahlreichen und schweren Verletzungen.

Tiroler von Mutterkuh attackiert

Ebenfalls von einer Kuh angegriffen wurde am Samstag ein 83-jähriger Altbauer im Tiroler Pitztal, als er eine Mutterkuh und ihr wenige Tage altes Kalb von der Weide in ein Wirtschaftsgebäude treiben wollte. Als der Altbauer auf die Kuh zuging, wurde er von dieser frontal gerammt. Er erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Brustbereich und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Innsbruck zur Behandlung geflogen.

Bereits im September war in Mehrnbach (Bezirk Ried) eine 82-Jährige ums Leben gekommen, als sie Rinder von der Weide in den Stall treiben wollte. In Taiskirchen im Innkreis war im August eine 61-Jährige von einer Kuh ebenfalls schwer verletzt worden.

