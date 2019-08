König Fußball regierte die Stadt

Die Landeshauptstadt stand gestern ganz im Zeichen von "König Fußball". Bereits am Vormittag vor dem Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen dem LASK und dem FC Basel zogen vor allem Fans des Schweizer Klubs durch das Zentrum. Die treuen Anhänger des Linzer Traditionsvereins strömten schon lange vor dem Anpfiff ins Stadion.

Dabei gab es so manche Kuriosität am Spielfeldrand zu beobachten: Ein Anrainer auf der Gugl vermietete etwa kurzfristig über eine Internetplattform drei seiner Parkplätze neben dem Gugl-Oval. Der Kostenpunkt: 20 Euro pro Stellfläche. Parkplätze neben dem Stadion sind eben heiß begehrt – auch wenn der LASK gestern als Service für seine Anhänger 600 Parkplätze zum Spezialtarif (3,20 Euro) in umliegenden Parkhäusern angeboten hat.

Video: Die Basler Fans zogen am Nachmittag durch Linz:

Tausche Gabalier- gegen LASK-Tickets

Heiß begehrt waren auch die Eintrittskarten. 14.000 Besucher kamen zum restlos ausverkauften Spiel. Für mehr Zuschauer ist eben im Linzer Stadion nicht Platz. Aber Not macht erfinderisch: So wollte gestern noch ein Fan des LASK unbedingt Karten: Als Tausch bot er auf "willhaben.at" zwei Tickets im Wert von insgesamt 180 Euro für ein Konzert von Andreas Gabalier in Wien an.

Fans von Polizei zum Stadion eskortiert

Die ersten Fans aus Basel reisten übrigens schon kurz vor Mittag in vier Bussen an. Nach einem Marsch durch die Stadt teilten sich die Anhänger auf die Lokale in der Innenstadt auf. Ab 17 Uhr trafen sich die Schweizer auf dem Hauptplatz und stimmten sich auf den Abend ein, indem sie vor Ort ein wenig Fußball spielten. Kurz darauf eskortierte die Polizei die laut singenden Fans durch die Landstraße in Richtung Gugl. Ihre Leidenschaft überwältigte einige scheinbar: Vor dem Klosterhof kam es zu einer Prügelei zwischen Basel-Fans und Passanten.

Die Anhänger der Linzer waren deutlich in der Überzahl und ließen schon lange vor dem Anpfiff erkennen, dass sie bereit sind, alles an Unterstützung für den LASK zu geben.