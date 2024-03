Expertin warnt: "Kinder sollten kein Smartphone besitzen dürfen"

Folter, Rassismus, verstörende pornografische Inhalte – nahezu ungefiltert und pausenlos sind Kinder in sozialen Medien Inhalten ausgeliefert, die sie schlichtweg nicht verarbeiten können. Laut Silke Müller, Digitalbotschafterin des deutschen Bundeslandes Niedersachsen und Bestsellerautorin, hätten gerade die unter 14-Jährigen "nicht die Ressourcen, um Derartiges einzuordnen". Das Schadensausmaß für die Zukunft könne man schlicht noch nicht abschätzen.

Nicht zuletzt deshalb fordert Müller bei einer gestrigen Pressekonferenz ein politisches Umdenken: "Kinder unter 14 sollten schlichtweg kein Smartphone besitzen dürfen."

Denn für Müller, die auch Direktorin einer Schule ist, stehe fest, "dass wir als Gesellschaft im Moment darin versagen, unsere Kinder auf die Welt vorzubereiten – im Internet werden Werte wie Demokratie und Friedfertigkeit gerade abgeschafft". Denn auch bewusst gestreute Falschinformationen würden zunehmen, "und da tun sich erfahrungsgemäß auch Erwachsene oft schwer, diese zu erkennen".

Simple Belohnungsmechanismen in den Anwendungsoberflächen sozialer Netzwerke befeuern in vielen Jugendlichen ein Suchtverhalten. Für Müller ist die Nutzung alarmierend, Studien zufolge ist jedes dritte Kind bereits süchtig.

Laut der oberösterreichischen "Jugend-Medien-Studie" nutzt nahezu jeder Jugendlicher zumindest ein soziales Netzwerk (siehe Grafik). Zu den meistgenutzten Plattformen zählen neben dem Messenger-Dienst WhatsApp auch die sozialen Netzwerke Instagram oder TikTok.

Trends, Mobbing, Missbrauch

Gerade TikTok berge aufgrund diverser "Challenges" ein Gefahrenpotenzial, welches ins Bewusstsein gerufen werden müsse. Erst vergangenes Wochenende starb ein elfjähriger Bub aus der britischen Grafschaft Lancashire. Sein Tod hängt höchstwahrscheinlich mit dem Trend des "Huffings" (dt. Schnaufen) zusammen. Kinder und Jugendliche zeigen sich in Kurzvideos, wie sie Dämpfe von Reinigungsprodukten oder Deosprays einatmen, um sich zu berauschen.

Thomas L. inhalierte ein giftiges Gas – und erlitt dabei einen Herzstillstand, an dem er wenig später im Krankenhaus verstarb.

Nicht zu unterschätzen seien laut Müller auch die "völlig neuen Dimensionen" von Mobbing, die durch das Internet entstanden seien. Auch im vor wenigen Tagen bekannt gewordenen Fall eines Mädchens in Wien, das über Monate hinweg von anderen Jugendlichen sexuell missbraucht worden war, spielten soziale Netzwerke eine entscheidende Rolle. Die mutmaßlichen Täter drohten der 13-Jährigen, Videos der Übergriffe zu veröffentlichen, sollte sie ihnen nicht weiter hörig sein. "Wir brauchen schlicht mehr Sensibilisierung", sagt Müller und nimmt dabei Eltern und Lehrer in die Pflicht. Gespräche über Gefahren des Internets müssten an der Tagesordnung stehen. "Kinder brauchen Klarheit, dann hören sie auch anders zu."

Von den Betreibern der Plattformen brauche man sich indes nicht viel erwarten. "Eigentlich wären TikTok, Snapchat und Co verantwortlich für das, was in ihren Apps Minderjährigen zugänglich ist, derzeit agieren sie sehr zurückhaltend." TikTok brüste sich laut Müller etwa damit, 40.000 Mitarbeiter allein für das Löschen von Inhalten zu beschäftigen, "bei einer Milliarde Nutzer sei dies "aber ein Tropfen auf dem heißen Stein".

Erst vor wenigen Wochen habe Müller im EU-Parlament eine Rede vor Vertretern der oben Genannten gehalten: "Keine der Konzerne arbeiten an Lösungen, um Jugendliche zu schützen, das hat mich fassungslos zurückgelassen."

Vernetzen und Antworten geben

Ebenfalls Gastreferentin wird Silke Müller auch beim jährlichen Vernetzungstreffen "Gewalt-Schule-Medien" am kommenden Freitag im Schlossmuseum Linz sein. Rund 280 Pädagogen sind bereits angemeldet. Ziel der Veranstaltung ist es, Lehrer in Zeiten des digitalen Wandels in ihrer Medienkompetenz zu stärken und auch aufmerksamer für Probleme und Konflikte im digitalen Raum zu machen. Gemeinsam wolle man versuchen, "Antworten zu geben", sagt Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (VP).

Laut Peter Eiselmair, Geschäftsführer der Education Group, die Veranstalter des Vernetzungstreffens ist, seien negativen Einflüsse digitaler Medien mittlerweile "im Schulalltag bemerkbar". Durch Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz sei man bald bei einer "neuen Stufe angelangt, die Probleme werden nicht weniger". Auch deshalb brauche es die Vermittlung "digitaler Ethik" in Schulen, wie Andreas Riedl, designierter Direktor der Digi-AHS in Leonding, sagt. Junge Menschen müssten ein Grundfundament bilden, wenn es um den Umgang mit sozialen Medien geht.

Philipp Fellinger

