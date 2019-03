Junge Mutter kämpft zum zweiten Mal gegen Krebs

VORCHDORF. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter erkrankte eine junge Mutter an Brustkrebs.

Isabella Staudinger mit Ehemann Richard und Tochter Viktoria Bild: privat

"Dass die Kleine mit ihrer Mama groß werden kann – das ist unser größter Wunsch", sagt Richard Staudinger (34) aus Vorchdorf. Dabei schien das kleine Familienglück bereits perfekt, als seine Lebensgefährtin Isabella 2017 Tochter Viktoria zur Welt brachte.

Doch kurz darauf erkrankte die junge Mutter an Brustkrebs. "Nach einem Jahr Chemotherapie und OP haben uns die Ärzte gesagt, dass Isabella geheilt ist", sagt Richard. Seine Frau ging wieder ihrer Arbeit als Polizistin nach. Doch schon wenige Monate danach erschütterte eine neuerliche Diagnose die junge Familie: Bei Isabella wurden Metastasen in den Knochen, in der Lunge und in der Leber festgestellt.

Seit Anfang Dezember war die 29-Jährige immer wieder im Spital. "Vor vier Wochen war ihr Zustand extrem kritisch. Wir haben am Krankenbett geheiratet. Seither geht es bergauf."

Inzwischen durfte Isabella sogar nach Hause zu ihrer Tochter. "Jede Woche müssen wir zur Chemotherapie. Wenn die Werte passen, darf sie wieder heim", sagt Richard. Er gab für mindestens sechs Monate seinen Job als Bauhof-Leiter auf und ging in Hospizkarenz, um für seine Frau und die Tochter rund um die Uhr da zu sein.

"Die Unterstützung ist gewaltig"

"Wir drei gehen gemeinsam den schweren Weg und sind sehr dankbar für die große Unterstützung von Freunden, Verwandten, der Polizeifamilie und dem Sozialverein ,Wir helfen Vorchdorf‘ – das ist gewaltig", sagt Richard Staudinger.

