Jugendliche plünderten 200 Zeitungskassen - Anzeige

Am Freitagmittag wollten Polizisten in Obertrattnach ein Auto kontrollieren, doch der Lenker flüchtete Richtung Grieskirchen. Bei der Fahndung stellten die Beamten fest, dass bei einem Bahnübergang die Ölwanne des flüchtigen Pkw beschädigt wurde, sodass dieser Öl verlor.

Die Beamten folgten der Spur, die sie in ein Waldstück im Gemeindegebiet von Tollet führte. Dort fanden sie den unversperrten Wagen, in dem sich mehrere aufgezwängte Vorhangschlösser befanden. Der Fahrzeugbesitzer (19) war zuhause, wo sich auch seine drei Freunde im Alter von 17 und 22 Jahren aufhielten. Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass die Bande seit März bei mehreren Diebestouren in den Bezirken Grieskirchen, Eferding, Schärding und Ried bis zu 200 Zeitungskassen geleert hatten. Drei der jungen Männer zeigten sich umfassend geständig und beschuldigten auch einen Vierten, der von seinem Recht Gebrauch machte, nicht auszusagen.

Sie waren bei ihren Einbruchstouren stets ohne Führerschein mit einem Pkw ohne Zulassung unterwegs. Nach Abschluss der noch notwendigen weiteren Ermittlungen werden alle vier bei der Staatsanwaltschaft Wels und der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen-Eferding angezeigt.