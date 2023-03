Wut, Musik und Feste bei den Braunauer Frauentagen

Warum braucht es den Internationalen Frauentag eigentlich noch? Warum braucht es noch eine Frauenberatung? Warum braucht es die Braunauer Frauentage? Ja, vieles wurde bereits erreicht. Auch in Braunau. Heuer blickt die Frauenberatung auf 20 Jahre zurück, die Frauenübergangswohnung wird seit zehn Jahren angeboten. Vieles wurde verbessert, viele Frauen wurden unterstützt. Und doch ist das nicht genug: "Weil Frauen und Männer immer noch nicht gleichgestellt sind", sagt Margarethe Kröll, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle Braunau. All diese Themen öffentlich zu diskutieren und sichtbar zu machen, ist ein erster Schritt Richtung Verbesserung. Das ist mit dem Frauentag international und mit Angeboten vor der Haustür lokal möglich. Die Braunauer Frauentage sind heuer vielfältig und bunt, auch das Kulturhaus Gugg mischt mit. Die Programmübersicht – übrigens sind auch Männer willkommen!

Literarisches Frauencafé im Pfarrheim Ranshofen, Sonntag, 5. März, ab 10 Uhr. Gastgeberinnen sind die Initiative Eine Welt und die Katholische Frauenbewegung. Thema sind die Herausforderungen im Bereich der entwicklungspolitischen Arbeit, die auf die Stärkung von Frauen und ihren Rechten weltweit setzt. Gabriele Pointner liest Werke Gioconda Belli aus Nicaragua.

Frauenfrühstück im Treffpunkt Mensch und Arbeit am Mittwoch, 8. März, 8.30 Uhr.

Filmabend am Mittwoch, 8. März, 19 Uhr, im Dieselkino. Gezeigt wird der Film "Sonne", eine Ulrich-Seidl-Filmproduktion der Regisseurin Kurdwin Ayub. Karten im Kino.

Lesung mit Mareike Fallwickl ("Die Wut, die bleibt") und Doris Leeb ("Iaz owa") am Donnerstag, 9. März, um 20 Uhr im Gugg Braunau. Autorin Doris Leeb liest gesellschaftskritische und feministische Dialektpoesie. Mareike Fallwickl aus ihrem aufwühlenden und hellsichtigen Roman über eine Mutter von drei Kindern, die beim Abendessen aufsteht und sich ohne ein Wort in den Tod stürzt. Die Familie bleibt im Schockzustand, ohne die Mutter fehlt alles, was sie zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Karten unter gugg.at

Jubiläumsfeier mit Konzert: Gefeiert werden 20 Jahre Frauenberatung in Braunau. Ein weiteres Jubiläum: 10 Jahre Übergangswohnung für Frauen. Es spielt die Gruppe "Las Karamba", eine multikulturelle Mischung, die traditionelle Stile wie Chachacha, Salsa und Timba mit Rap und urbaner Musik neu erfindet. Karten unter gugg.at

Theaterstück "Alma Who?": Eine One-Women-Show über Alma Mahler mit der Schauspielerin Maxi Blaha am Samstag, 11. März, 20 Uhr im Braunauer Gugg. Markanter Spruch: "Ich lass’ mir von der Nachwelt nicht in meinen Hintern schauen!" Karten für das Theater gibt es unter gugg.at

Theater über Frauenrechtlerin

Die SPÖ-Frauen aus dem Bezirk Braunau laden im Zuge des Frauentages ins Stück "Pfeift: Die Geschichte einer Kämpferin". Es geht um das Leben von Marie Beutlmayr, die die erste Frau im OÖ-Landtag war und aus Neukirchen stammt. Florian Haderer schrieb das Theaterstück, das von Laienschauspielerinnen aus der Heimat von Marie Beutlmayr gespielt wird. Die Aufführung findet am Freitag, 10. März, 19 Uhr im VAZ Mauerkirchen statt.

Kino, Tanz und vieles mehr

In Schärding wird am Mittwoch, 8. März, ab 13 Uhr, am Stadtplatz jede Menge Programm geboten: Kreistänze aus aller Welt, Upcycling, Fotoscreen, Infostände, Musik, Kinderschminken und mehr. Zudem gibt es Tanzworkshops im Familienzentrum. Im Kolpinghaus wird um 18.30 Uhr der Film "Die Dohnal" über die erste Frauenministerin Österreichs gezeigt.

