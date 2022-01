Würdigung zum 100. Geburtstag

Rachbauer ist seit über 70 Jahren Mitglied der Partei, Träger der Victor-Adler-Plakette und seit 41 Jahren beim Pensionistenverband. Zudem war er 12 Jahre im Waldzeller Gemeinderat aktiv. Hans Rachbauer wurde im Jänner 1922 in Mehrnbach-Käfermühl geboren. Nach seiner Schulzeit begann er bei einem befreundeten Bauern als Stallbursche. Im Oktober 1940 musste er zum Wehrdienst in die deutsche Armee einrücken und wurde schnell an die Front nach Russland verlegt. Nach dem Krieg, mit Verletzungen und nach Gefangenschaft, kehrte er 1946 zurück.

Rachbauer war Postbus-Chauffeur und fuhr 45 Jahre die Strecke Ried–Lohnsburg–Waldzell. 1964 durfte er bei den Olympischen Spielen in Innsbruck berühmte Sportler transportieren. Rachbauer war 50 Jahre lang als Orts- und später auch als Bezirksobmann für den Kriegsopferverband tätig.