Lengau investiert: Schneegattern bekommt ein neues Feuerwehrhaus

Im August soll mit dem Bau begonnen werden, damit das neue Feuerwehrhaus in der Ortschaft Schneegattern bald errichtet ist. Gebaut werden ein KAT-Lager sowie ein Glaseum. Kosten: 1,97 Millionen Euro.

Auch die geplante Aufstockung der Volksschule Friedburg und die Erweiterung der Schulküche – investiert werden mehr als 2,3 Millionen Euro – schreiten voran. Die Baumeisterarbeiten wurden in der vergangenen Gemeinderatsitzung vergeben. Investiert wird auch in die Straßensanierungen, rund eine halbe Million Euro soll dafür ausgegeben werden. Diskutiert wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung über die Einleitung der Bebauungspläne der "Bauzone" in Lengau und der "Gassl" in Friedburg. Im Bauausschuss wurde bereits vorberaten, der Gemeinderat sprach sich nach den Diskussionen zwar nicht einstimmig, aber mehrheitlich für die Einleitung der Bebauungspläne aus.

Beschlossen wurde auch der Mietvertrag mit der Firma Mahlzeit, die, wie bereits berichtet, ab Juni "Essen auf Rädern" anbietet. Den Kauf des Gebäudes dafür und die Kosten der nötigen Umbauarbeiten übernahm ebenfalls die Gemeinde Lengau und investierte 320.000 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper