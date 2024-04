93,1 Prozent Zustimmung: Uttendorf hat neuen Bürgermeister

Dass er Bürgermeister werden will, stand schon länger fest. Dass ihn auch die Mehrheit der Uttendorfer im Bürgermeistersessel sitzen sehen will, seit Sonntag: Johannes Manglberger darf sich über eine breite Zustimmung freuen. 93,1 Prozent jener Uttendorfer, die am vergangenen Sonntag gewählt haben, machten ihr Kreuzerl beim einzigen angetretenen Bürgermeisterkandidaten. Die Wahl war nötig, weil der langjährige Bürgermeister Josef Leimer seinen Rücktritt bekannt gab, die OÖN berichteten. Bewusst habe man sich für einen Rücktritt mitten in der Amtsperiode entschieden, damit das Volk Leimers Nachfolger wählen könne und nicht nur der Gemeinderat, betonten beide Politiker.

Manglberger ist jahrelang Vizebürgermeister gewesen und leitet die Amtsgeschäfte seit Ende Jänner. Er ist nun einer von 330 ÖVP-Bürgermeistern in Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer, VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger und Bezirksparteiobmann Klaus Mühlbacher gratulierten dem frisch gewählten Bürgermeister zum Ergebnis.

