Wirtshaus am Bauernmarkt öffnet nun auch am Montag

"Wir haben seit März keine Veranstaltungen mehr in der Bauernmarkthalle, rund 25 Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Daher haben wir uns nach anderen Möglichkeiten umgesehen", sagen die Geschäftsführer Franz Litzlbauer und Josef Köstler. Damit wolle man – zumindest an einem Tag – auch das Gastronomieangebot in Ried erhöhen, sagt Josef Köstler, denn: "Viele Wirtshäuser haben am Montag geschlossen, viele gibt´s gar nicht mehr, und wir haben in der Bauernmarkthalle Platz genug für unsere Gäste."

Das Wirtshaus am Bauernmarkt hat am traditionellen Markttag – am Freitag – schon starken Zulauf, nun hoffen die Betreiber auch auf Gäste an Montagen. "Am Freitag wird der Wirtshausbetrieb auf die Galerie verlegt, weil der Bauernmarkt im Erdgeschoß stattfindet und wir dafür mehr Platz brauchen. Am Montag findet das Wirtshaus im Erdgeschoß Platz", so Köstler.

Auch Lieferservice geplant

Außerdem überlege man einen Liefer- und Abholservice bzw. einen Vitrinenverkauf von Bauernmarktprodukten auch am Montag, erklärt Franz Litzlbauer. "Die Idee dafür ist vorhanden, die Details müssen wir noch klären." Auch die Speisen zu Mittag können mitgenommen werden. Geboten wird traditionelle bodenständige Küche. "A Bratl und a Schnitzl wird´s meistens geben", so Sepp Köstler. Auch kleinere Gerichte werden auf der Speisekarte stehen.

Bisher sei man gut durch die Corona-Zeit gekommen: "Wir sind von den Besuchern und vom Marktverlauf fast schon wieder beim Stand von vorher", so Köstler und Litzlbauer. (rokl)

TV1-Filmbeitrag über den Bauernmarkt:

Mit Maske genussvoll einkaufen - Bauernmarkt Ried i. I. Geht das wirklich, mit Maske genussvoll Lebensmittel einkaufen gehen?