Winterkirtag und großes Zechentreffen

WALDZELL. Innviertler Landler und Volkstänze am Sonntag, 13. Jänner, ab 10.30 Uhr in Waldzell.

Ein tolles Fest für Freunde des Innviertler Landlers: Der Winterkirtag im Gasthaus Schachinger in Waldzell. Bild: A. Litzlbauer

Der "kalte Kirtag" ist für die Innviertler Landlertänzer seit dem Jahr 1976 ein besonderer Festtag. Das Zechentreffen beim Waldzeller Winterkirtag wurde damals von der Zechkameradschaft Groß-Höfing ins Leben gerufen und nach langjähriger Organisation an die Volkstanzgruppe Waldzell weitergegeben.

Im Halbstundentakt werden am kommenden Sonntag, 13. Jänner, ab 10.30 Uhr im Gasthaus Schachinger Innviertler Landler und Volkstänze aufgeführt, begleitet von der weitum bekannten Solinger Landlermusi. In der Mittagspause werden die Besucher von der Innkreis-Tanzlmusi unterhalten.

Kuchitanz als Abschluss

Nach den "offiziellen" Darbietungen wird es dann noch einmal richtig spektakulär. Den besonderen Abschluss bildet der "Kuchitanz" in der Gaststube und in der Küche des Gasthauses Schachinger. Hört die Musik auf zu spielen, dürfen in der Pause die übrig gebliebenen Speisen gegessen werden.

Beim Einsetzen der Musik wird wieder weitergetanzt. Im wunderschönen Hof des Gasthauses bereitet die Volkstanzgruppe Glühwein zu, in der Gaststube wird bis in die späte Nacht hinein weitermusiziert.

Folgende Zechen und Volkstanzgruppen werden in Waldzell auftreten: Taiskirchner Zeche, Zeche Michlbach, Hofmarkler Zeche (Kirchdorf/I.). Volkstanzgruppe Hausruckwaldler (Geboltskirchen), Piesenhamer Zeche, Volkstanzgruppe Treubach, Zeche Lohnsburg, Volkstanzgruppe Mehrnbach, Jedermann Zeche, Volkstanzgruppe Eberschwang, Volkstanzgruppe St. Johann, Volkstanzgruppe Waldzell.

