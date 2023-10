Vor 20 Jahren wurde erstmals in der Innviertel-Arena gespielt

Fast genau auf den Tag 20 Jahre nach der Eröffnung der Innviertel-Arena am 19. Oktober 2003 empfängt die SV Guntamatic Ried am kommenden Freitag, 20. Oktober, die Vienna in der elften Runde der zweiten Liga. Das erste Spiel in der Innviertel-Arena, die 7300 Fans Platz bietet und in einer rekordverdächtigen Zeit von nur sieben Monaten gebaut wurde, gewannen die Rieder gegen Austria Lustenau mit 1:0. Das Tor erzielte Sanel Kuljic. Wenig erfreuliche Parallele: Auch damals waren die Rieder im Sommer zuvor aus der Bundesliga abgestiegen. "Mit unserem Stadion gehören wir seit 20 Jahren zu den Vorreitern im österreichischen Profifußball. Durch ständige Erweiterungen sind wir immer am Ball und modernsten Stand geblieben", sagt SV-Ried-Präsident Thomas Gahleitner: "Die Innviertel-Arena soll auch sportlich wieder zu einer echten Festung werden."

Zum Jubiläum haben sich die Verantwortlichen der SV Ried einiges einfallen lassen. Es gibt ein Rahmenprogramm, einen speziellen Schal, und nach dem Spiel werden im Stadiondorf unter dem Motto "Preise wie damals" Bier und alkoholfreie Getränke zum Preis von 2,50 Euro ausgeschenkt. "Wir rechnen mit mehr als 4000 Zuschauern, es ist also ein sehr stimmungsvolles Jubiläumsspiel zu erwarten", sagt Rieds Marketingleiter Tim Entenfellner. Die Rieder gehen nach der Länderspielpause mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Zuletzt holte die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft zehn Punkte aus vier Spielen. (tst)

