Versunkenes Auto im Inn: Zwei Jugendliche ausgeforscht

Wie berichtet, waren am Samstag vergangener Woche sechs Feuerwehren in Braunau-Ranshofen im Einsatz gestanden, um den roten VW zu bergen, ohne Insassen und ohne Kennzeichen. Wem das Auto gehört und wie es in den Inn gekommen ist, darüber herrschte lange Unklarheit. Am Mittwoch bestätigte die Polizei gegenüber den OÖN, dass ein Verdächtiger ausgeforscht werden konnte. Nun steht fest, dass es sich um zwei Verdächtige handelt, einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide aus dem Bezirk Braunau.

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, gestanden die beiden arbeitslosen Jugendlichen, das Auto Anfang Februar im Bereich des Kraftwerkes Ranshofen im Inn versenkt zu haben. Zuvor waren sie mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen in Braunau umhergefahren.

Die Aufmerksamkeit der Polizei erregten die beiden Jugendlichen bereits Anfang Februar: Am 4. Februar wurden die Einsatzkräfte nach Schwand gerufen, in einem Garten solle sich eine verwirrte Person aufhalten. Sie trafen auf den 19-Jährigen, der bei stürmischem Wetter nur leicht bekleidet und völlig durchnässt war und der widersprüchliche Angaben machte.

Es stellte sich heraus, dass dieser gemeinsam mit dem 17-Jährigen mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw mit einem in Aspach gestohlenen Anhänger zu einer Firma in Schwand gefahren waren, um Holzpaletten für den Bau einer Fischerhütte am Inn zu stehlen. Zuvor hatten die beiden jungen Männer, die keinen Führerschein besitzen, Amphetamin konsumiert. Sowohl am gestohlenen Anhänger als auch am Pkw brachten sie unterschiedliche, zuvor gestohlene Kennzeichen an. Es waren bereits neun Paletten auf dem Hänger aufgeladen, als sie von Arbeitern erwischt wurden, worauf sie zu Fuß flüchteten.

Die Jugendlichen sollen mehre Male mit nicht zugelassenen Fahrzeugen und gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Fahrzeuge seien immer vom 17-Jährigen billigst angekauft und anschließend "zum Spaß" mit den gestohlenen Kennzeichen in Betrieb genommen worden sein. Einmal kam es dabei zu einem Unfall mit Sachschaden, wobei die Insassen Fahrerflucht begingen.

Der 17-Jährige gestand weiters, dass er mehrfach Amphetamin und Cannabis kaufte und konsumierte. Das Geld dafür stahl er seiner Großmutter. Dem 19-Jährigen konnte zudem ein Einmietbetrug im Jänner dieses Jahres nachgewiesen werden.

Der 19-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Wels gebracht, der 17-Jährige wird angezeigt. Weitere Ermittlungen folgen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.