Dass die SV Guntamatic Ried in ihrer mittlerweile langen Bundesligageschichte noch keines der 43 Auswärtsspiele bei Rapid gewinnen konnte, ist eine der kuriosesten Serien in der höchsten Spielklasse Österreichs. Es gibt aber auch eine andere durchaus interessante Statistik zu den Wiener Vereinen: Sowohl gegen Rapid als auch gegen Austria Wien feierte die SV Ried jeweils 17 Heimsiege in der Bundesliga.