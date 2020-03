SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner: "Passen wir alle aufeinander auf"

Innerhalb weniger Tagen ist der Sport aufgrund der Corona-Krise, die sich von Stunde zu Stunde verschärft, europaweit zu einem Randthema geworden. Beim Tabellenführer der Zweiten Liga, der SV Guntamatic Ried, versucht man mit der Situation so gut und angemessen wie möglich umzugehen.

"Das Trainerteam hat bereits in den vergangenen Wochen versucht, die Spieler für dieses Thema zu sensibilisieren. Wir haben bereits während unseres Trainingslagers in der Türkei im Februar darauf hingewiesen und alle Vorsichtsmaßnahmen sehr genau eingehalten", sagte Gerald Baumgartner, Trainer und sportlicher Direktor der SV Ried, am Sonntag im Telefonat mit den Oberösterreichischen Nachrichten.

Derzeit bestehe bei keinem Spieler oder Betreuer der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. "Jeder ist gesund, ich hoffe, das bleibt so."

Heimprogramm für die Spieler

Der Trainingsbetrieb bei der SV Ried ist ausgesetzt. Am Sonntagnachmittag erhielten die Kicker vom Trainerteam ein Heimprogramm. Wie lange der Trainings- und Spielbetrieb ausgesetzt ist, kann derzeit niemand sagen.

"Die Spieler sollen sich daheim fit halten, auch wenn das Sportliche derzeit in den Hintergrund gerückt wird", sagt Baumgartner. Kommuniziert werde im Team vor allem über Telefon und einer WhatsApp-Gruppe.

Der Rieder Erfolgstrainer appelliert im Gespräch mit den OÖNachrichten an alle, sich sehr strikt an die Vorgaben der Regierung zu halten. "Das Virus ist im Anmarsch, die Situation hat sich in den vergangenen Tagen in Österreich schlagartig geändert. Es geht jetzt um wichtigere Dinge als um Sport", sagt Baumgartner.

"Mitmenschen schützen"

"Wir müssen jetzt mit unserem Verhalten alle unsere Mitmenschen, vor allem die Schwächeren und Älteren, schützen. Passen wir aufeinander auf", appelliert Baumgartner und fügt hinzu: "In den nächsten Tagen müssen wir wir uns, wie schon Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesagt hat, entschleunigen. Es geht darum, dass wir durch unser Verhalten und Verzicht nicht nur uns, sondern auch unseren Mitmenschen helfen", sagt Baumgartner.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at