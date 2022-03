Spezielle Führungen ins Europareservat Unterer Inn

Das Naturium im Europareservat Unterer Inn bietet eine Reihe von Führungen. Jeden Sonntag im März und April bringt Biologin Beate Brunninger den Vogelzug an den Inn-Stauseen näher. Treffpunkt zu den zweistündigen Führungen ist jeweils um 10 Uhr am Naturium in Ering gegenüber Mining. Am Samstag, 26. März, um 9 Uhr findet der Workshop "Wildbienen-Nisthilfen bauen" statt. Das Material wird gestellt.

Bei einer Frühlingspilzwanderung am Freitag, 1. April, um 14 Uhr besteht vom Naturium aus die Möglichkeit, neben auentypischen Bäumen und Pflanzen auch Frühjahrspilze kennenzulernen. Eine Exkursion zur Reiherbrutkolonie bei Reichersberg ermöglicht am Freitag, 8. April, einen Einblick in das Brutgeschehen des seltenen Nachtreihers, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz in Obernberg. Unter dem Motto "Der Inn im Wandel der Zeit" steht eine Wanderung am Samstag, 23. April, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz vor der Burgschänke Frauenstein in Mining. Anmeldung jeweils unter Tel.: 0049/8573/1360.