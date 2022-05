SP-Ortsgruppen fusionieren

Man sei eng miteinander verbunden. Viele Kinder aus Hochburg-Ach besuchen den bekannten und beliebten Waldkindergarten in Überackern. Auch der Supermarkt in der neuen Mitte sowie die Gemeindeärzte in Hochburg-Ach seien Berührungspunkte der beiden Gemeinden.

Mit dem Neubau des Gemeindeamtes in Hochburg-Ach in naher Zukunft werde auch die seit längerem geplante Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden Hochburg-Ach und Überackern Realität. Obmann der neuen Ortspartei ist Andreas Peterlechner.