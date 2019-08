Sommer, Salzwasser und Musik: Therme Geinberg lädt zur Karibik-Party

Am kommenden Freitag, 9. August, wird die Lagune der Therme Geinberg bei der zweiten Karibik-Party des heurigen Sommers ab 18 Uhr wieder zu einer Party-Location. Das DJ-Duo "2:tages:bart" wird den Besuchern dabei musikalisch einheizen. Der Strand wird zur Tanzfläche, natürlich werden Cocktails und kulinarische Köstlichkeiten aufgetischt.

Im Eintrittspreis von zehn Euro ist ein Getränkegutschein über zehn Euro inkludiert. Am Thermenplatz findet am 9. und 10. August eine Mini-Road-Show vom Autohaus driveME statt. Fünf Minis können dabei getestet werden. Gäste, die am Freitag ein Selfie mit dem Mini machen und posten, können bereits ab 14 Uhr um zehn Euro in die Therme. Die Karibik-Party findet bei jeder Witterung statt. Mehr Informationen im Internet unter www.therme-geinberg.at