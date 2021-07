Schutzbau wird vorangetrieben

Zuletzt war Innenminister Karl Nehammer zu Besuch, um den Helfern für ihren Einsatz beim jüngsten Hochwasser zu danken und die Schutzmaßnahmen zu besichtigen.

Schneller als geplant gingen die Arbeiten bei der Hochwasserschutzbaustelle voran, so die Stadtgemeinde. Die Mobilelemente für den zweiten Teil wurden bereits zur Probe eingesetzt. Aktuell stehen Restarbeiten im Mauerbereich und am Pumpensystem an. Auch für den noch anstehenden dritten Abschnitt des Hochwasserschutzes – Allerheiligen und Brunnwies – ist ein Kosten-Verteilungsschlüssel 85 Prozent Bund, zehn Prozent Land und fünf Prozent Stadt vereinbart.