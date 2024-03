Schärdinger Schüler zeigen ihr sportliches Talent

Am Freitag, 5. April (19.30 Uhr), erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm, in dem die Schülerinnen und Schüler ihr sportliches Können unter Beweis stellen: sei es nun beim Turnen am Barren und am Zitterbalken oder bei den Nummern mit den Namen "In the Jungle", "Run and Jump" oder "The Juggling Acrobats". "Die Schüler freuen sich schon sehr auf diese Veranstaltung Es ist für sie jedes Jahr ein Höhepunkt", sagt Lehrer und Sportkoordinator Klaus Angerer.

