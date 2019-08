Schärding: 64-Jährige wurde beraubt und verletzt

Die 64-jährige Frau war mit ihrem Rollator unterwegs und hatte ihre Geldtasche vorne in den Korb gelegt. Während des Diebstahls kam es zu einem Gerangel, wobei die 64-Jährige auf die Fahrbahn kam, stürzte und verletzt wurde. Ein 42-jähriger Passant aus Linz-Land beobachtete den Vorfall und verfolgte die Diebin bis zu einem Wettlokal. Während der Verfolgung gab er der Polizei laufend telefonisch die Fluchtroute bekannt. Somit konnte die Diebin nur wenige Minuten nach der Tat festgenommen werden. Einen Teil des Geldes hatte sie schon in einem Spielautomaten verspielt. Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht.

Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der Polizei in Schärding, Tel. 059133 4270, zu melden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.