Rekordwerte bei Beschäftigten

"Mit 819 Arbeitslosen und 230 Schulungsteilnehmern nähert sich die Zahl der Arbeitsuchenden damit dem Niveau vor der Coronakrise" , so Harald Slaby, Leiter des Arbeitsmarktservice Schärding. 23.600 Beschäftigte und 700 offene Stellen – beides ein Rekordwert für den Bezirk Schärding – zeigen, dass der "Motor" bei den Betrieben wieder auf Hochtouren läuft, so Slaby.

Kaum noch Kurzarbeit

Eine flächendeckende Erholung am heimischen Arbeitsmarkt werde auch anhand weiterer Zahlen gut sichtbar: Nahmen im Bezirk Schärding in der "Phase 1" noch 627 Betriebe mit 8200 Mitarbeitern Kurzarbeit in Anspruch, befinden sich in der seit 1. Juli 2021 laufenden Phase 5 nur noch 26 Firmen mit 85 Mitarbeitern in Kurzarbeit.