Regionalliga Mitte: Junge Wikinger wollen "dominant auftreten"

Nach drei Niederlagen in Folge konnten die Jungen Wikinger Ried zuletzt daheim gegen Allerheiligen wieder einen vollen Erfolg feiern. Nun hofft die zweite Mannschaft der SV Guntamatic Ried auch auswärts auf einen guten Auftritt. Die Jungen Wikinger sind heute (19 Uhr) in Treibach zu Gast. Die Kärntner liegen aktuell auf dem 11. Platz und sind somit der unmittelbare Tabellennachbar der jungen Rieder, die in der Regionalliga Mitte auf Rang zehn stehen. "Natürlich ist das heutige Spiel ein wichtiges, aber wir wollen es nicht an der aktuellen Tabellensituation aufhängen", sagt Trainer Maximilian Senft. "Wir werden auch in Kärnten wie immer versuchen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen und dominant aufzutreten."

Enge Geschichte

Zu einem Duell zweier Tabellennachbarn kommt es morgen auch in Gurten. Die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch feierte zuletzt fünf Siege in Folge und hat sich damit bis auf den fünften Platz vorgeschoben. Gegner St. Anna am Aigen liegt unmittelbar dahinter auf Rang sechs. Es ist daher ein enges Match zu erwarten. Anstoß in der Gurtner "Park 21 Arena" ist um 16 Uhr.