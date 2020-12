Pflegeausbildung: Erster Jahrgang ist abgeschlossen

Nun haben die ersten zehn Absolventinnen des neuen Andorfer Zusatzangebots erfolgreich abgeschlossen.

"Die neuen Fachkräfte sind fest in der Region verwurzelt und können ihr erworbenes Wissen vor Ort einbringen. Diese dezentrale Ausbildung ist ein Gewinn für die Region und den Bedarf an Pflegekräften vor Ort", so Landesrat Max Hiegelsberger. "Der Bedarf an Pflegepersonal ist groß. Das Projekt an der Fachschule Andorf ist ein weiterer, wichtiger Schritt", sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer.

Weitere Möglichkeiten

Durch den Abschluss des vierten Jahrgangs ist es den Andorfer Absolventen auch möglich, das erste Ausbildungsjahr der Pflegefachassistenzausbildung zu überspringen und direkt in den zweiten Jahrgang einzusteigen.

Grundsätzlich steht die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer für Altenarbeit allen Absolventen und Absolventinnen der Landwirtschaftlichen Fachschulen mit Ausbildungsschwerpunkt Gesundheit und soziale Berufe offen.

