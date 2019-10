Ölerhof in Haag/Hausruck ist der erste 5-Blumen-Bauernhof in Oberösterreich

Was für Hotels Sterne sind, sind für Urlaub-am-Bauernhof-Betriebe Blumen. Mit der höchsten Qualitätsbewertung und fünf Blumen wurde nun der Ölerhof von Klaus und Bettina Rabengruber in Haag am Hausruck ausgezeichnet. Es ist der erste Betrieb in Oberösterreich mit der höchsten Qualitätseinstufung. Der 5-Blumen-Bauernhof wurde liebevoll renoviert, bei der Einrichtung wurde viel Wert auf natürliche Materialien gelegt. Den Gästen stehen ein Schwimmteich und ein kleiner Wellnessbereich zur Verfügung. Kinder dürfen beim Füttern der Bauernhoftiere helfen und sich auf dem Spielplatz und in der Spielscheune austoben.

"Urlaub am Bauernhof war für uns die richtige Entscheidung. Wir erzielen auf unserem Betrieb mit 70 bis 80 Prozent das Haupteinkommen mit Urlaub am Bauernhof und haben eine derzeitige Auslastung von 180 bis 200 Vollbelegstagen. In der Hochsaison Juli und August sind knapp 80 Prozent unserer Gäste Stammgäste", sagen Bettina und Klaus Rabengruber.

Den erfolgreichen Gastgebern gratulierte auch Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger: "Es freut mich ganz besonders, dass wir nun auch in Oberösterreich einen Vorzeigebetrieb in der höchsten Qualitätsstufe haben." Im vergangenen Tourismusjahr steuerten die Urlaub-am-Bauernhof-Betriebe 300.000 Übernachtungen in Oberösterreich bei.

