Neues Zentrum für Primärversorgung

Ein 20-köpfiges Team hilft, die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region mitzuübernehmen. Das Land, die Gesundheitskasse und die Ärztekammer fördern die Gründung solcher Einrichtungen. "Diese gesundheitliche Nahversorgung nach internationalen Standards passt hervorragend in die traditionsreiche, aber auch innovative Region Innviertel", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.

Im neuen Primärversorgungsnetzwerk Ried-Neuhofen ordinieren künftig die Allgemeinmediziner Christoph Auzinger, Johanna Ertl und Johanna Fachbach-Bauböck gemeinsam in der Braunauer Straße 1 in Ried. Die Ordination von Stefan Zorn in Neuhofen gehört auch zum neuen Netzwerk. Zusammen mit weiteren Spezialisten versorgt ein rund 20-köpfiges Team die Bevölkerung vor Ort. Das neue Primärversorgungsnetzwerk hat 41 Stunden pro Woche geöffnet und werde neben dem bewährten Modell Hausarzt zum neuen, leistungsstarken Nahversorger in Sachen Gesundheit.

"Unsere Innviertler Versicherten sind im neuen Primärversorgungsnetzwerk Ried in besten Händen: ob einfache Erkältung, komplexe Therapie für chronisch Kranke oder Starthilfe in ein gesünderes Leben", so Michael Pecherstorfer, Gesundheitskasse-Landesstellen-Ausschussvorsitzender.

Das Netzwerk umfasst Ordinationsassistentinnen, diplomierte Krankenpflegekräfte sowie Fachkräfte für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Diätologie und Sozialarbeit.