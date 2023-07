Neuer Stadionname als Andenken an Stefan Riedlmaier

Zwei Jahre sind seit dem Tod von Stefan Riedlmaier, der von allen liebevoll "90er" genannt wurde, vergangen. Im Alter von erst 34 Jahren starb Riedlmaier an einer schweren Erkrankung. In Vergessenheit wird der ehemalige sportliche Leiter der Union Mehrnbach, der für die Zeitung "Tips" arbeitete, nie geraten. Das unterstrich die zweite Auflage des Gedenkturniers zu Ehren des "90ers" am vergangenen Samstag: 27 Teams mit rund 300 Spielern kämpften auf dem Mehrnbacher Sportplatz in freundschaftlicher Atmosphäre um Punkte und Tore.

Ab sofort wird in Mehrnbach in der Stefan Riedlmaier Arena gespielt. Bild: Madeleine Aumann

"Schon eine Woche vor dem offiziellen Anmeldeschluss war das Teilnehmerfeld komplett. Mehr als 27 Mannschaften wären nicht möglich gewesen", sagt Organisator Patrick Riedlmaier, der Bruder des Verstorbenen. Bei der offiziellen Begrüßung am Samstagvormittag wurde der neue Stadionname präsentiert. "Es wussten vorher nur wenige Personen darüber Bescheid", sagt Riedlmaier. "300 Teilnehmer, die alle mit den gleichen Dressen gespielt haben: Wenn ich daran denke, kriege ich eine Gänsehaut. Dass so viele zu Ehren meines Bruders wieder mitgemacht haben, ist berührend und schön. Die eine oder andere Träne ist da schon geflossen."

Vor dem Turnierbeginn bildeten die Spieler als Andenken einen Kreis. Bild: Madeleine Aumann

Während des Turniertages kamen 500 bis 700 Besucher zum Gedenkturnier. Nach dem Finalspiel, das die Mannschaft "Champions League" (unter anderem mit Thomas Reifeltshammer und Samuel Sahin-Radlinger, als Trainer stand SV-Ried-Kapitän Marcel Ziegl an der Außenlinie) gegen die "Icons 58" mit 1:0 für sich entschied, wurde in Mehrnbach noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, Anekdoten und schöne Erinnerungen an die Zeiten mit dem "90er" durften dabei nicht fehlen.

Der Spaß am Fußball stand den ganzen Tag lang im Vordergrund. Bild: Madeleine Aumann

