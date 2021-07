Motorradlenkerin schlitterte nach Unfall unter der Leitplanke auf Wiese

Gegen 16.40 Uhr fuhr die Frau aus dem Bezirk Ried/Innkreis mit ihrem Motorrad auf der B147 in Richtung Mattighofen. In der Gemeinde Munderfing verlor sie vor einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Maschine, krachte rechts gegen die Leitschiene, kam zu Sturz und schlitterte unter der Leitschiene in die angrenzende Wiese.

Eine hinter ihr fahrende Autolenkerin beobachtete glücklicherweise den Unfall und leistete mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern Erste Hilfe. Die unbestimmten Grades Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Lkh Salzburg geflogen.