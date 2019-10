Lkw schleuderte auf Böschung und kippte um

Der Lkw-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 12:30 Uhr auf der L1051, Enthamer Landesstraße Richtung Lochen am See. Nach dem Kreisverkehr Scherschham kam er aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit den rechten Rädern neben das Bankett auf eine Böschung. Der 30-Jährige lenkte den Lkw stark nach links. Das Fahrzeug schleuderte und stürzte nach ca. 40 Metern auf die rechte Seite und blieb liegen.

Der Lenker konnte sich alleine aus dem total beschädigten Lkw befreien. Die L1051 musste bis etwa 17 Uhr gesperrt werden. Der 30-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Braunau gebracht.