Kunst der "Dienstagsmaler"

Das sind kunstbegeisterte Malerinnen und Maler, die sich jeden Dienstag zwanglos zwischen 16 und 19 Uhr im Atelier von Sabine Nessling im Gewerbepark Heiligenstatt in St. Pantaleon treffen. Besucht man diese Gruppe, merkt sofort die unbändige Freude am Malen und Gestalten.

Zum Einstieg steht Zeichentraining mit Bleistift am Programm. Jeder kann dabei seine Fertigkeiten erweitern und perfektionieren. Monatlich gibt es wechselnde Arbeitsschwerpunkte. Von Landschaft über Körper, Stillleben bis zur Perspektive steht Unterschiedliches am Programm. Wer mag, kann mitmachen oder sich einem eigenen Projekt zuwenden. Sabine Nessling und die Malkolleginnen und -kollegen stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn der Pinsel einmal stockt.

Aisa Calija ist elf Jahre und ihre Malbegeisterung brachte sie zu den Dienstagsmalern. Sie besuche Kurse im Atelier Nessling, aber das reiche ihr nicht, meinte sie. Die Bankangestellte Katharina Divos arbeitet in einem Geldinstitut in Ostermiething. "Ich genieße es, nach der Arbeit in diese andere Welt des Mal-Ateliers einzutauchen. Hier im Team zu malen finde ich traumhaft, da man viele Vorschläge von den Kollegen bekommt", erklärte sie. Auch Emanuela Gerstorfer aus Ostermiething macht es große Freude in der Gruppe zu malen. "Die Dienstagsmaler gibt es seit Anfang 2019. Andere Kurse wurden zu diesem Treffen zusammengelegt. Man kann sich diesen fixen Termin leichter merken und besser einplanen", erklärte Atelier-Leiterin Sabine Nessling. Wer vorbei kommen will, sollte sich bis 14 Uhr anmelden.

Sabine Nessling bietet in ihrem Atelier einen bunten Kursreigen an. Sie freut sich über Neueinsteiger, Fortgeschrittene und auch Profis, die sie bei der Umsetzung ihrer Kreativität und der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen kann. Von ihr werden auch Ausstellungen organisiert bei denen die entstandenen Werke der Öffentlichkeit präsentiert werden können.

Weitere Infos unter atelier-nessling.at